Рабінович вимагає обмежити зарплати чиновникам та списати борги за ЖКГ для громадян

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

За словами Рабіновича, обмеження розміру зарплат чиновникам дозволить заощадити колосальну кількість грошей

Першочергові завдання, які має зробити влада - обмежити зарплату співробітникам державних компаній, скасувати штрафи та пеню за прострочені платежі за послуги ЖКГ, а також списати борги по комуналці. Про це заявив народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, виступаючи на засіданні погоджувальної ради депутатських груп і фракцій Верховної Ради України, передає РБК-Україна.

"Я ще раз уважно переглянув порядок денний, і ще раз по-людськи закликаю вас, колеги, включити в нього кілька законопроектів, які стосуються безпосередньо життя людей. Ми подали ряд таких проектів законів", - заявив Рабинович.

За його словами, прийняття законопроекту №2795 "Про обмеження виплат зарплат всім чиновникам держкомпаній у розмірі не більше 10 мінімальних зарплат" дозволило б заощадити колосальну кількість грошей, які, своєю чергою, можна спрямувати на потреби, в першу чергу.

Другий законопроект, який фракція "Опозиційної платформи - За життя" пропонує прийняти як невідкладний, це законопроект №2087 "Про скасування пені та штрафів за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ", а також щодо збереження пільг та субсидій на постійній основі. І третій проект закону №3323 "Про списання заборгованості населення за послуги ЖКГ".

"Всі ми прекрасно знаємо, що сьогодні український народ доведений до повного зубожіння. І ми - парламент - просто зобов'язаний на це реагувати. Інакше наша бездіяльність погано закінчиться як для України, так і для нас", - додав Рабінович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що В Європейському союзі виділили Україні допомога для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. зокрема, Словаччина передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети.

Автор: Олександра Діденко