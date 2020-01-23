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Рабинович: политсовет ОПЗЖ не выдвигал кандидатов на пост мэра Одессы  

Новости » Политика     23.01.2020 - 14:19
Рабинович: политсовет ОПЗЖ не выдвигал кандидатов на пост мэра Одессы  
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

В партии опровергают информацию о выдвижении Николая Скорика на выборых мэра в Одессе

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизь" пока не выдвигала народного депутата Украины Николая Скорика кандидатом на предстоящих выборах мэра в Одессе. Об этом заявил сопредседатель партии и народный депутат Украины Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Могу сказать однозначно: политический совет "Оппозиционной платформа - За жизнь" пока не принимал решения о выдвижении кого-либо на выборах мэра Одессы", - заявил Рабинович.

Политик напомнил, что именно он курирует работу одесской парторганизации, которую и возглавляет.

"У меня есть мнение по поводу кандидатуры на пост мэра. Высоко ценю работу Николая Скорика, он достойный партиец... Но мы не будем торопиться, возможно, будут и другие фамилии. Мы обязательно назовем кандидатуру на выборы мэра, когда это решение примет наш руководящий коллективный орган "Оппозиционной платформа - За жизь", - добавил нардеп.

Сопредседатель политсилы заверил, что к выбору кандидата на пост мэра партия подойдет со всей ответственностью.

"Одесситы прекрасно знают, как мы неравнодушны к нашей Южной Пальмире, как высоко ценим и дорожим их огромным доверием" – резюмировал Вадим Рабинович.

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