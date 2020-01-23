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Рабінович: політрада ОПЗЖ не висувала кадидатів на посаду мера Одеси

Новини » Політика     23.01.2020 - 14:19
Рабінович: політрада ОПЗЖ не висувала кадидатів на посаду мера Одеси
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

У партії спростувують інформацію про висунення Миколи Скорика на виборах мера в Одесі

Політична партія "Опозиційна платформа - За жизь" поки не висувала народного депутата України Миколи Скорика кандидатом на майбутніх виборах мера в Одесі. Про це заявив співголова партії і народнй депутат України Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Можу сказати однозначно: політична рада "Опозиційної платформа - За життя" поки не приймала рішення про висунення кого-небудь на виборах мера Одеси", - заявив Рабінович.

Політик нагадав, що саме він курирує роботу одеської парторганізації, яку й очолює.

"У мене є думка з приводу кандидатури на посаду мера. Високо ціную роботу Миколи Скорика, він гідний партієць... Але ми не будемо поспішати, можливо, будуть й інші прізвища. Ми обов'язково назвемо кандидатуру на вибори мера, коли це рішення прийме наш колективний керівний орган "Опозиційної платформа - За жизь", - додав нардеп.

Співголова політсили запевнив, що до вибору кандидата на посаду мера партія підійде з усією відповідальністю.

"Одесити прекрасно знають, як ми небайдужі до нашої Південній Пальмірі, як високо цінуємо і цінуємо їх довірою", – резюмував Вадим Рабінович.

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