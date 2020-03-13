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Рабинович отказался обсуждать с Пристайко евроинтеграцию из-за 9 мая

Новости » Политика     13.03.2020 - 18:24
Рабинович отказался обсуждать с Пристайко евроинтеграцию из-за 9 мая
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Политик не разделяет выбранный правительством внешнеполитический курс

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" и народный депутат Украины Вадим Рабинович отказался встречаться с вице-премьером Вадимом Пристайко из-за расхождений во мнениях относительно празднованию 9 мая. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня получили письмо нового вице-премьера Пристайко с отличным предложением: обсудить евроинтеграцию и евроатлантический курс. Мы обязательно обсудим предложение во вторник на фракции, а пока я отвечу лично от себя", - написал Рабинович.

Политик также отметил, что не разделяет выбранный правительством внешнеполитический курс и не будет встречаться с Пристайко, пока тот не извинится перед украинцами за неуважительные высказывания в адрес Дня победы.

"Я готов с вами встречаться после того, как вы принесете извинения миллионам наших сограждан, которые хотят и будут праздновать 9 мая, которых вы оскорбили тем, что от имени всей страны заявили, мол, Украина этот день праздновать не будет", - добавил Рабинович.

Как писало РБК-Украина, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко пояснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО.

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Новости Украины Рабинович9 МаяВадим Пристайко
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