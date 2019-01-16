Рабинович: мы остановим "грабительскую" приватизацию и возродим промышленность

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Власть пытается распродать как можно больше госпредприятий, считает Рабинович

Нынешняя власть пытается напоследок распродать как можно больше государственных предприятий, так как понимает, что это ее последний год у руля государства. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, комментируя решение Кабмина по расширению перечня объектов большой приватизации.

По его словам, правительство намерено отдать на приватизацию "Центрэнерго", целый ряд облэнерго, "Азовмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод и множество других ключевых украинских предприятий.

"Мы с вами помним недавние истории, когда за бесценок продали Николаевский судостроительный завод "Океан" за сумму, которая в десять раз ниже, чем оценочная. А какая ситуация на Одесском припортовом? Химический гигант, который содержал целый город Южный, обеспечивал десятки тысяч семей, не может приносить доход! Предприятие стоит, не производит продукцию, люди не получают зарплату месяцами. Потому что власти не выгодно, чтобы ОПЗ работал – им бы поскорее угробить предприятие и продать, пусть даже на металлолом", – заявил политик.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа – За життя" уверена в том, что нужно не продавать гордость нашего государства – предприятия стратегического значения, а развивать их и инвестировать в них средства.

"Проблема еще и в том, что даже стратегическими предприятиями, которые остаются в госсобственности, сегодня руководят разные некомпетентные "и.о.", которые не несут никакой ответственности ни перед кем. В итоге – огромные убытки, сокращения рабочих мест, и, опять же – закрытие и распродажа важнейших объектов. А ведь если назначить на ключевые посты профессиональных менеджеров, госпредприятия будут приносить Украине миллиарды гривен", – подчеркнул парламентарий.

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" также заявил, что после выборов ключевые стратегические предприятия будут возвращены государству.

"После победы на выборах мы проведем комплексную деприватизацию, вернем государству стратегические предприятия, поставим на ключевые должности лучших менеджеров. Одним словом, мы добьемся возрождения и процветания экономики Украины. Мы не дадим разграбить страну окончательно!", – добавил Рабинович.