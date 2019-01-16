Рабінович: ми зупинимо "грабіжницьку" приватизацію і відродимо промисловість

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Влада намагається розпродати якомога більше держпідприємств, вважає Рабінович

Нинішня влада намагається наостанок розпродати якомога більше державних підприємств, так як розуміє, що це її останній рік біля керма держави. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, коментуючи рішення Кабміну розширення переліку об'єктів великої приватизації.

За його словами, уряд має намір віддати на приватизацію "Центренерго", цілий ряд обленерго, "Азовмаш", "Сумихімпром", Одеський припортовий завод і безліч інших ключових українських підприємств.

"Ми з вами пам'ятаємо недавні історії, коли за безцінь продали Миколаївський суднобудівний завод "Океан" за суму, яка в десять разів нижчою, ніж оціночна. А яка ситуація на Одеському припортовому? Хімічний гігант, який містив цілий місто Южне, забезпечував десятки тисяч сімей, не може приносити дохід! Підприємство стоїть, не виробляє продукцію, люди не отримують зарплату місяцями. Тому що владі не вигідно, щоб ОПЗ працював – їм би скоріше угробити підприємство і продати, нехай навіть на металобрухт", – заявив політик.

Він зазначив, що "Опозиційна платформа – За життя" впевнена в тому, що потрібно не продавати гордість нашої держави – підприємства стратегічного значення, а розвивати їх і інвестувати в них кошти.

"Проблема ще й у тому, що навіть стратегічними підприємствами, які залишаються в держвласності, сьогодні керують різні некомпетентні "в.о.", які не несуть ніякої відповідальності ні перед ким. В результаті – величезні збитки, скорочення робочих місць, і, знову ж таки, закриття та розпродаж найважливіших об'єктів. А адже якщо призначити на ключові посади професійних менеджерів, держпідприємства будуть приносити Україні мільярди гривень", – підкреслив парламентарій.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" також заявив, що після виборів ключові стратегічні підприємства будуть повернуті державі.

"Після перемоги на виборах ми проведемо комплексну деприватизацію, повернемо державі стратегічні підприємства, поставимо на ключові посади кращих менеджерів. Одним словом, ми доб'ємося відродження і процвітання економіки України. Ми не дамо розграбувати країну остаточно!", – додав Рабінович.