Рабинович: ОПЗЖ будет в суде оспаривать закон о продаже земли

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) будет в суде оспаривать скандальный закон о продаже земли. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады 17 декабря.

Политик назвал вопрос продажи украинской земли серьезнейшим для государства.

"По законам нашей страны, власть обязана на профильном комитете рассмотреть около 4300 правок, и только потом выносить законопроект на рассмотрение в сессионный зал, а это займет еще около двух недель. Но это если по закону. У власти же свои цели – украсть землю и убежать, и свои методы – рассматривать правки не на комитете, а сразу в сессионном зале, что нарушает все процедуры и является абсолютным нарушением закона", – заявил Рабинович.

Он также утверждает, что все происходящее в сессионном зале никакого отношения к демократии и парламентаризму уже не имеет.

"Это захват власти, государственный переворот, где "кучка" людей изменила закон, регламент и украла землю. Если это подтвердится, то нам всем нужно выходить уже сегодня на улицу. Эта власть "не видит берегов", ей все равно, ей нужно Соросу под елочку положить украинскую землю", – возмутился Рабинович.

Политик пообещал, что ОПЗЖ будет оспаривать все антинародные законы.

"Мы будем оспаривать закон о продаже украинской земли, в том числе потому, что власть этот вопрос даже обсуждать не хочет. Просто: продадим и идите, куда хотите!", – резюмировал Рабинович.