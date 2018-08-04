Он также раскритиковал разработанную правительством программу развития здравоохранения

Лидер партии "За життя" и народный депутат Вадим Рабинович обвинил власть в разрушительных реформах. Об этом он сказал в эфире программы "Вечерней прайм" на телеканале "112 Украина".

"Все реформы, которые внедряет правительство, – это не реформы, а методы убийства украинского общества, методы убийства украинского народа. Они убивают и образование, и здравоохранение. Они выполняют только поручения Международного валютного фонда. Для них нет законов Украины. Они – барины, а мы – холопы. Вот сущность этой власти", – отметил политик.

Он также раскритиковал разработанную правительством программу развития здравоохранения до 2030 года, которая призвана на треть уменьшить смертность украинского населения.

"Давайте я вам расскажу, как они, пользуясь нашими деньгами, собираются уменьшить смертность нашего народа! Первое – поднять акцизы на табачные изделия и алкогольные напитки. Второе – на 10% уменьшить употребление алкоголя. Третье – на 30% снизить употребление соли. И на 25% снизить смертность от ДТП. Это вот разработали Минздрав и Кабмин. Они даже не напрягаются, чтобы нас дурить. Раньше они хотя бы что-то придумывали, а сейчас – зачем придумывать? Зачем разговаривать с народом, если он их и так терпит?", – возмутился нардеп.

По его словам, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун уже два года не отчитывалась перед парламентом о проведенной ею работе в области охраны здоровья, что является нарушением украинского законодательства.

"Миллиарды сосредоточились в руках одного человека – Уляны Супрун. Нам два года обещают, что будет отчет правительства. Зачем обещать? Есть закон Украины: вы должны раз в год прийти и отчитаться, получить вотум доверия. Она не приходит со словами: "Я скорее всего подойду к вам в сентябре". Тогда она преступник, поскольку нарушила закон Украины", – считает политик.

По мнению лидера партии "За життя", нынешние реформы направлены исключительно на "уничтожение" медицины и образования в Украине.

"Когда полностью завершится реформа образования, можно будет проводить абсолютно любые реформы. Уже все равно никто ничего понимать не будет. Людей просто сделают дебилами", – подытожил Рабинович.