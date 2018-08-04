Він також розкритикував розроблену урядом програму розвитку охорони здоров'я

Лідер партії "За життя" та народний депутат Вадим Рабінович звинуватив владу в руйнівних реформах. Про це він сказав в ефірі програми "Вечірній прайм" на телеканалі "112 Україна".

"Всі реформи, які впроваджує уряд, – це не реформи, а методи вбивства українського суспільства, методи вбивства українського народу. Вони вбивають і освіту, і охорону здоров'я. Вони виконують тільки доручення Міжнародного валютного фонду. Для них немає законів України. Вони – пани, а ми холопи. Ось сутність цієї влади", – зазначив політик.

Він також розкритикував розроблену урядом програму розвитку охорони здоров'я до 2030 року, яка покликана на третину зменшити смертність українського населення.

"Давайте я вам розповім, як вони, користуючись нашими грошима, збираються зменшити смертність нашого народу! Перше – підняти акцизи на тютюнові вироби та алкогольні напої. Друге – на 10% зменшити вживання алкоголю. Третє – на 30% знизити вживання солі. І на 25% знизити смертність від ДТП. Це ось розробили МОЗ і Кабмін. Вони навіть не напружуються, щоб нас дурити. Раніше вони хоча б щось придумували, а зараз – навіщо вигадувати? Навіщо розмовляти з народом, якщо він їх і так терпить?", – обурився нардеп.

За його словами, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вже два роки не звітувала перед парламентом про проведену нею роботу в галузі охорони здоров'я, що є порушенням українського законодавства.

"Мільярди зосередилися в руках однієї людини – Уляни Супрун. Нам два роки обіцяють, що буде звіт уряду. Навіщо обіцяти? Є закон України: ви повинні раз на рік прийти і прозвітувати, отримати вотум довіри. Вона не приходить зі словами: "Я швидше за все підійду до вас у вересні". Тоді вона злочинець, оскільки порушила закон України", – вважає політик.

На думку лідера партії "За життя", нинішні реформи спрямовані виключно на "знищення" медицини та освіти в Україні.

"Коли повністю завершиться реформа освіти, можна буде проводити будь-які реформи. Вже все одно ніхто нічого розуміти не буде. Людей просто зроблять дебілами", – підсумував Рабінович.