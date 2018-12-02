Рабинович обратился к Гройсману с требованием спасти ОПЗ

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович требует от Гройсмана вмешаться в ситуацию

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием вмешаться в ситуацию с Одесским припортовым заводом и выплатить сотрудникам предприятия задолженность по заработной плате. Текст соответствующего депутатского обращения политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Рабинович обратил внимание премьер-министра на то, что ситуация с предприятием требует немедленного вмешательства со стороны властей. Так, по словам Рабиновича, на ОПЗ возникла задолженность по заработной плате, которая грозит остановкой завода.

"На данный момент сегодня работники завода не получают заработную плату уже полтора месяца, а до этого задержки начинались с пяти дней. Из-за этого работники железнодорожного цеха сообщили руководству о прекращении выполнения своих трудовых обязанностей согласно коллективного коллективному договору - 23 ноября 2018 года коллектив железнодорожного цеха прекратил обслуживание предприятия и контрагентов "Дельта Вилмар" и "Бориваж" с требованием выплатить заработную плату", - – заявил парламентарий.

Он обратил внимание премьер-министра также и на то, что сегодня предприятию сложно выдерживать конкуренцию с продукцией российских предприятий из-за того, что в РФ химические производители на внутреннем рынке получают от государства сниженные цены на газ. Из-за этого, по словам Рабиновича, продукция России значительно более конкурентная и вытесняет украинского производителя. Если бы Одесский припортовый завод получал аналогичную поддержку государства, то составлял бы реальную конкуренцию на рынках, уверяет политик.

"Учитывая вышеизложенное, прошу Вас и возглавляемый Вами Кабинет министров Украины в кратчайшие сроки обеспечить возврат ОПАО "Одесский припортовый завод" переплаты налога на прибыль в размере 489,8 млн гривен, предоставить ОАО "Одесский припортовый завод" долгосрочный льготный стабилизационный кредит в размере не менее 500 млн гривен минимум на 3 года с минимально возможной процентной ставкой для погашения задолженности по зарплате и потребленные энергоносители", - написал парламентарий.

Также Рабинович предложил установить на определенный период скидку в 20% на природный газ ОПЗ как государственного предприятия стратегического значения, и сформировать на заводе государственный заказ на обеспечение минеральными удобрениями внутреннего рынка.