Рабінович звернувся до Гройсмана з вимогою врятувати ОПЗ

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вимагає від Гройсмана втрутитися в ситуацію

Народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою втрутитися в ситуацію з Одеським припортовим заводом і виплатити співробітникам підприємства заборгованість по заробітній платі. Текст відповідного депутатського звернення політик опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Рабінович звернув увагу прем'єр-міністра на те, що ситуація з підприємством вимагає негайного втручання з боку влади. Так, за словами Рабиновича, на ОПЗ виникла заборгованість по заробітній платі, яка загрожує зупинкою заводу.

"На даний момент сьогодні працівники заводу не отримують заробітну плату вже півтора місяці, а до цього затримки починалися з п'яти днів. Через це працівники залізничного цеху повідомили керівництву про припинення виконання своїх трудових обов'язків згідно колективного колективним договором - 23 листопада 2018 року колектив залізничного цеху припинив обслуговування підприємства та контрагентів "Дельта Вілмар" і "Бориваж" з вимогою виплатити заробітну плату", - заявив парламентарій.

Він звернув увагу прем'єр-міністра також і на те, що сьогодні підприємству складно витримувати конкуренцію з продукцією російських підприємств через те, що в РФ хімічні виробники на внутрішньому ринку отримують від держави знижені ціни на газ. Через це, за словами Рабіновича, продукція Росії значно більш конкурентна і витісняє українського виробника. Якби Одеський припортовий завод отримував аналогічну підтримку держави, то складав реальну конкуренцію на ринках, запевняє політик.

"Враховуючи вищевикладене, прошу Вас і очолюваний Вами Кабінет міністрів України в найкоротші терміни забезпечити повернення ОПАО "Одеський припортовий завод" переплати податку на прибуток у розмірі 489,8 млн гривень, надати ВАТ "Одеський припортовий завод" довгостроковий пільговий стабілізаційний кредит в розмірі не менше 500 млн гривень мінімум на 3 роки з мінімально можливою процентною ставкою для погашення заборгованості по зарплаті та спожиті енергоносії", - написав парламентарій

Також Рабінович запропонував встановити на певний період знижку 20% на природний газ ОПЗ як державного підприємства стратегічного значення, і сформувати на заводі державне замовлення на забезпечення мінеральними добривами внутрішнього ринку.