Рабинович обещает ввести механизм конфискации награбленного чиновниками
Рабинович выступает за введение механизма конфискации награбленного
Чтобы чиновники перестали воровать, нужно ввести механизм конфискации награбленного. Об этом заявил лидер политической силы, народный депутат Украины Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".
Он также добавил, что за последние полгода чиновники оказались замешаны в коррупционных скандалах на общую сумму почти в 300 млрд гривен, из которых вернуть в бюджет удалось лишь 61 тысячу гривен.
"Это полный провал борьбы с коррупцией, это просто ее имитация. Казнокрады украли у народа 300 млрд только за полгода, а НАБУ, САП и прочие, на содержание которых тратятся миллиарды в год, вернули чуть более 60 тысяч!", – возмутился политик.
Парламентарий также заявил, что сегодня основой государственного устройства Украины является коррупция.
"Если в воюющей, разворованной стране, где целая система антикоррупционных органов, власть не может справиться с таким уровнем коррупции, то зачем мы тратим на них миллиарды?", – возмутился депутат.
Лидер партии "За життя" уверен, что система декларирования доходов, которая была введена в 2014 году, не справляется с возложенной на нее задачей. Искоренить коррупцию можно только конфискациями незаконно полученных средств и имущества, считает политик.
"Вместо того чтобы е-декларирование приводило к искоренению коррупции, оно привело к легализации награбленного – и это возмутительно! Я понимаю, когда человек работал в бизнесе, пришел в политику и задекларировал состояние. Другое дело, когда экс-чиновник, никогда не работавший в бизнесе, бывший глава администрации президента, декларирует миллиарды доходов, яхты, виллы во Франции... Это недопустимо! В программе партии "За життя" четко сказано, что деньги и имущество таких чиновников нужно немедленно конфисковать! И это мы сделаем спустя три дня после победы нашей политической силы на выборах! Партия "За життя" знает, как это сделать", – резюмировал Рабинович.