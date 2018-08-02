Рабінович обіцяє запровадити механізм конфіскації награбованого чиновниками
Рабінович виступає за введення механізму конфіскації награбованого
Щоб чиновники перестали красти, потрібно запровадити механізм конфіскації награбованого. Про це заявив лідер політичної сили, народний депутат України Вадим Рабінович у прямому ефірі програми "Вечірній прайм" на телеканалі "112 Україна".
Він також додав, що за останні півроку чиновники виявилися замішані в корупційних скандалах на загальну суму майже 300 млрд гривень, з яких повернути в бюджет вдалося лише 61 тисячу гривень.
"Це повний провал боротьби з корупцією, це просто її імітація. Казнокради вкрали у народу 300 млрд тільки за півроку, а НАБУ, САП та інші, на утримання яких витрачаються мільярди на рік, повернули трохи більше 60 тисяч!", – обурився політик.
Парламентарій також заявив, що сьогодні основою державного устрою України є корупція.
"Якщо в воюючій, розкраденій країні, де ціла система антикорупційних органів, влада не може впоратися з таким рівнем корупції, то навіщо ми витрачаємо на них мільярди?", – обурився депутат.
Лідер партії "За життя" упевнений, що система декларування доходів, яка була введена в 2014 році, не справляється з покладеним на неї завданням. Викорінити корупцію можна тільки конфіскаціями незаконно одержаних коштів та майна, вважає політик.
"Замість того щоб е-декларування призводило до викорінення корупції, воно призвело до легалізації награбованого – і це обурливо! Я розумію, коли людина працювала в бізнесі, прийшла у політику і задекларувала стан. Інша справа, коли екс-чиновник, який ніколи не працював у бізнесі, колишній глава адміністрації президента, декларує мільярди доходів, яхти, вілли у Франції... Це неприпустимо! У програмі партії "За життя" чітко сказано, що гроші і майно таких чиновників треба негайно конфіскувати! І це ми зробимо через три дні після перемоги нашої політичної сили на виборах! Партія "За життя" знає, як це зробити", – резюмував Рабінович.