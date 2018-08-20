Рабинович обещает в три раза снизить тарифы благодаря национализации недр

Рабинович предложил национализировать газо- и нефтедобывающие предприятия

Партия "За життя" после победы на выборах снизит тарифы на жилищно-коммунальные услуги в три раза. Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Наше правительство как вурдалаки - за что не берутся, все уничтожат. Уже сейчас оно готовит социальную катастрофу. На днях в Украину приезжает миссия МВФ, которая требует от нашего Кабмина повышения тарифов на газ для населения. Правительство и газовые монополисты уже готовы это сделать, хотя ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что ни одна украинская семья не заплатит более чем 20% от семейного бюджета за коммуналку. Складывается ощущение, что власть проверяет нас на прочность - какое финансовое бремя мы сможем выдержать", - заявил он.

Кроме того, Рабинович предложил национализировать газо- и нефтедобывающие предприятия для того, чтобы олигархи и власть не имели возможности постоянно повышать тарифы.

"Сегодня есть один выход, который давно предлагает партия "За життя" - взять и национализировать предприятия, которые добывают газ и нефть, что безусловно снизит тарифы на газ. Сегодня 3-4 олигарха зарабатывают сверхприбыли на украинском народе только благодаря драконовским тарифам. Простая арифметика показывает, что сегодня нет оснований для повышения цен на газ. Украина добывает 21 млрд куб газа, 15,4 из которых потребляет население вместе со всеми бюджетными организациями. Почему люди должны переплачивать, если газа в Украине больше, чем мы потребляем? Себестоимость добычи газа составляет 2,5 тыс. гривен. Мы обязаны его получать максимум за 3 тыс. гривен. Но мешает этому правительство, олигархи и отсутствие политической воли. Однако партия "За життя" после победы на выборах сразу займется этим вопросом и снизит тарифы в три раза", - резюмировал он.