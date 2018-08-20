Рабінович обіцяє в три рази знизити тарифи завдяки націоналізації надр

Рабінович запропонував націоналізувати газо - і нафтовидобувні підприємства

Партія "За життя" після перемоги на виборах знизить тарифи на житлово-комунальні послуги в три рази. Таку заяву зробив народний депутат України та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Наш уряд як вовкулаки - за що не беруться, все знищать. Вже зараз він готує соціальну катастрофу. Днями в Україну приїжджає місія МВФ, яка вимагає від нашого Кабміну підвищення тарифів на газ для населення. Уряд і газові монополісти вже готові це зробити, хоча раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що жодна українська сім'я не заплатить більше ніж 20% від сімейного бюджету за комуналку. Складається відчуття, що влада перевіряє нас на міцність - який фінансовий тягар ми зможемо витримати", - заявив він.

Крім того, Рабінович запропонував націоналізувати газо- і нафтовидобувні підприємства для того, щоб олігархи і влада не мали можливості постійно підвищувати тарифи.

"Сьогодні є один вихід, який давно пропонує партія "За життя" - взяти і націоналізувати підприємства, які добувають газ і нафту, що безумовно знизить тарифи на газ. Сьогодні 3-4 олігарха заробляють надприбутки на українському народі тільки завдяки драконівським тарифами. Проста арифметика показує, що сьогодні немає підстав для підвищення цін на газ. Україна видобуває 21 млрд куб газу, з яких 15,4 споживає населення разом з усіма бюджетними організаціями. Чому люди повинні переплачувати, якщо газу в Україні більше, ніж ми споживаємо? Собівартість видобутку газу становить 2,5 тис. гривень. Ми зобов'язані його отримувати максимум за 3 тис. гривень. Але заважає цьому уряд, олігархи і відсутність політичної волі. Однак партія "За життя" після перемоги на виборах відразу займеться цим питанням і знизить тарифи в три рази", - резюмував він.