Рабинович: наша делегация на нормандской встрече должна сделать все для мира в Украине

Украинская сторона на будущих переговорах в нормандском формате должна сделать все, чтобы установить мир на лучших для страны условиях. Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады.

"Наша политическая сила полностью поддерживает все действия власти, направленные на установление мира в Украине. Мы требуем от украинской делегации сделать все, чтобы война в нашей стране закончилась. Также просим их не бояться страшилок о Минских соглашениях, которые рассказывают в нашей стране, потому что все договоренности подписывала не эта власть, но расхлебывать нужно Зеленскому. Кричат сейчас на руководство нашей страны те, кто подписывал все эти "формулы Штайнмайера" и "Минск-2". Я это тоже не подписывал, но сейчас нам нужен мир, и представители Украины в нормандском формате обязаны сделать все, чтобы его добиться", – призвал политик.

Он уточнил, что не может разглашать детали сегодняшнего разговора с представителями власти и других фракций, групп, потому что утечка информации может сыграть на пользу другой стороне на переговорах.

"А это неправильно и непатриотично! Здесь речь идет не об интересах нашей партии, а об интересах государства. Поверьте, та позиция, которую заняла наша делегация, никакого отношения к сдаче национальных интересов не имеет, никаких "красных линий" власть не переступает, но готовность к компромиссам я бы оценил "50 на 50". А вот те, кто принес войну в нашу страну, – и кричат сейчас о сдаче интересов страны", – заявил нардеп.

Он считает, что один из важных вопросов встречи – это обмен пленными в формате "всех на всех", который должен состояться при любых обстоятельствах. Сопредседатель фракции призвал всех политиков и общество поддержать украинскую делегацию в стремлении закончить конфликт на востоке страны.

"Давайте не будем давить на президента Зеленского. Я надеюсь, что истинная его цель – установление мира. Давайте окажем ему в этом максимальную поддержку для того, чтобы он прекратил войну в Украине на лучших для нашего государства условиях. Наша фракция готова поддерживать власть в этих стремлениях", – резюмировал Рабинович.