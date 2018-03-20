Рабинович: народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны

По мнению Рабиновича, за время независимости Украины ни один руководитель не внедрял "нормальную" экономическую политику развития
Народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".
"За все время независимости Украины ни один руководитель не внедрял нормальную экономическую политику развития, а только сталкивал людей по региональному, национальному, языковому принципам, чтобы воровать из бюджета. Все политики только и делали, что стравливали восток с западом, обматываясь то георгиевскими ленточками, то вышиванками, – и безбожно воруя при этом из бюджета страны. Здесь нужно вспомнить великого украинского политика Вячеслава Черновола, который когда-то сказал, что нет ни "москалей", ни "бандеровцев", а есть единый украинский народ, который обворовывают политиканы", – отметил парламентарий.
В качестве примера народный депутат привел одного из спикеров "Свободы" Ирину Фарион.
"Ирина Фарион – яростный националист, антикоммунист и борец с русским языком, например, согласно данной ей характеристике от 1978 года, была "политически грамотной и морально устойчивой". Секретарь комитета комсомола Степан Кубив (сегодня первый вице-премьер министр Украины и один из лидеров Майдана) отметил тогда "ее организаторские способности, поэтому она была назначена руководителем научного кружка марксистско-ленинской эстетики и помогала иностранным студентам осваивать русский язык". Это все, что нужно знать о политиках! Эти хамелеоны десятки лет воруют, меняя вышиванки на георгиевские ленты и наоборот. Им все равно, во что одеваться, какой язык ругать, лишь быть у кормушки!.. И это нужно срочно менять", – убежден Рабинович.
Лидер партии "За життя" уверен, что "приспособленцы" у власти должны уйти из украинской политики, а вместо них должны прийти люди, которые смогут предложить народу совершенно новую экономическую программу развития страны.
"Партия "За життя" призывает всех – и левых, и правых, и жителей Ровно, и жителей Одессы, и днепровцев, и львовян: давайте строить сильную, независимую, нейтральную и экономически мощную державу – "Швейцарию Восточной Европы". Приспособленцы должны уйти с политической арены, а народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны, где приоритетом будет развитие экономики и зажиточная жизнь людей", – заявил политик.