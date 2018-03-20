Рабинович: народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны

Народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"За все время независимости Украины ни один руководитель не внедрял нормальную экономическую политику развития, а только сталкивал людей по региональному, национальному, языковому принципам, чтобы воровать из бюджета. Все политики только и делали, что стравливали восток с западом, обматываясь то георгиевскими ленточками, то вышиванками, – и безбожно воруя при этом из бюджета страны. Здесь нужно вспомнить великого украинского политика Вячеслава Черновола, который когда-то сказал, что нет ни "москалей", ни "бандеровцев", а есть единый украинский народ, который обворовывают политиканы", – отметил парламентарий.

В качестве примера народный депутат привел одного из спикеров "Свободы" Ирину Фарион.

"Ирина Фарион – яростный националист, антикоммунист и борец с русским языком, например, согласно данной ей характеристике от 1978 года, была "политически грамотной и морально устойчивой". Секретарь комитета комсомола Степан Кубив (сегодня первый вице-премьер министр Украины и один из лидеров Майдана) отметил тогда "ее организаторские способности, поэтому она была назначена руководителем научного кружка марксистско-ленинской эстетики и помогала иностранным студентам осваивать русский язык". Это все, что нужно знать о политиках! Эти хамелеоны десятки лет воруют, меняя вышиванки на георгиевские ленты и наоборот. Им все равно, во что одеваться, какой язык ругать, лишь быть у кормушки!.. И это нужно срочно менять", – убежден Рабинович.

Лидер партии "За життя" уверен, что "приспособленцы" у власти должны уйти из украинской политики, а вместо них должны прийти люди, которые смогут предложить народу совершенно новую экономическую программу развития страны.

"Партия "За життя" призывает всех – и левых, и правых, и жителей Ровно, и жителей Одессы, и днепровцев, и львовян: давайте строить сильную, независимую, нейтральную и экономически мощную державу – "Швейцарию Восточной Европы". Приспособленцы должны уйти с политической арены, а народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны, где приоритетом будет развитие экономики и зажиточная жизнь людей", – заявил политик.