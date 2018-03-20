Рабінович: народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни

Народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни. Про це заявив народний депутат України, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна".

"За весь час незалежності України жоден керівник не впроваджував нормальну економічну політику розвитку, а тільки зіштовхував людей по регіональному, національному, мовному принципах, щоб красти з бюджету. Всі політики тільки і робили, що стравлювали схід із заходом, обмотуючись то георгіївськими стрічками, то вишиванками, – і безбожно грабували при цьому бюджет країни. Тут потрібно згадати великого українського політика В'ячеслава Чорновола, який колись сказав, що немає ні "москалів", ні "бандерівців", а є єдиний український народ, який обкрадають політикани", – зазначив парламентарій.

Як приклад народний депутат навів одного з речників "Свободи" Ірину Фаріон.

"Ірина Фаріон – запеклий націоналіст, антикомуніст і борець із російською мовою, наприклад, згідно даної їй характеристиці від 1978 року, була "політично грамотною і морально стійкою". Секретар комітету комсомолу Степан Кубів (сьогодні перший віце-прем'єр міністр України і один з лідерів Майдану) зазначив тоді "її організаторські здібності, тому вона була призначена керівником наукового гуртка марксистсько-ленінської естетики і допомагала іноземним студентам освоювати російську мову". Це все, що потрібно знати про політиків! Ці хамелеони десятки років крадуть, змінюючи вишиванки на георгіївські стрічки і навпаки. Їм все одно, у що одягатися, яку мову лаяти, лише у годівниці!.. І це потрібно терміново міняти", – переконаний Рабінович.

Лідер партії "За життя" впевнений, що "пристосуванці" у владі повинні піти з української політики, а замість них повинні прийти люди, які зможуть запропонувати народу абсолютно нову економічну програму розвитку країни.

"Партія "За життя" закликає всіх – і лівих, і правих, і мешканців Рівного, і жителів Одеси, і дніпровців, і львів'ян: давайте будувати сильну, незалежну, нейтральну і економічно потужну державу – "Швейцарію Східної Європи". Пристосуванці повинні піти з політичної арени, а народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни, де пріоритетом буде розвиток економіки і заможне життя людей", – заявив політик.