Рабінович: народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни

На думку Рабіновича, за час незалежності України жоден керівник не впроваджував "нормальну" економічну політику розвитку
Народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни. Про це заявив народний депутат України, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна".
"За весь час незалежності України жоден керівник не впроваджував нормальну економічну політику розвитку, а тільки зіштовхував людей по регіональному, національному, мовному принципах, щоб красти з бюджету. Всі політики тільки і робили, що стравлювали схід із заходом, обмотуючись то георгіївськими стрічками, то вишиванками, – і безбожно грабували при цьому бюджет країни. Тут потрібно згадати великого українського політика В'ячеслава Чорновола, який колись сказав, що немає ні "москалів", ні "бандерівців", а є єдиний український народ, який обкрадають політикани", – зазначив парламентарій.
Як приклад народний депутат навів одного з речників "Свободи" Ірину Фаріон.
"Ірина Фаріон – запеклий націоналіст, антикомуніст і борець із російською мовою, наприклад, згідно даної їй характеристиці від 1978 року, була "політично грамотною і морально стійкою". Секретар комітету комсомолу Степан Кубів (сьогодні перший віце-прем'єр міністр України і один з лідерів Майдану) зазначив тоді "її організаторські здібності, тому вона була призначена керівником наукового гуртка марксистсько-ленінської естетики і допомагала іноземним студентам освоювати російську мову". Це все, що потрібно знати про політиків! Ці хамелеони десятки років крадуть, змінюючи вишиванки на георгіївські стрічки і навпаки. Їм все одно, у що одягатися, яку мову лаяти, лише у годівниці!.. І це потрібно терміново міняти", – переконаний Рабінович.
Лідер партії "За життя" впевнений, що "пристосуванці" у владі повинні піти з української політики, а замість них повинні прийти люди, які зможуть запропонувати народу абсолютно нову економічну програму розвитку країни.
"Партія "За життя" закликає всіх – і лівих, і правих, і мешканців Рівного, і жителів Одеси, і дніпровців, і львів'ян: давайте будувати сильну, незалежну, нейтральну і економічно потужну державу – "Швейцарію Східної Європи". Пристосуванці повинні піти з політичної арени, а народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни, де пріоритетом буде розвиток економіки і заможне життя людей", – заявив політик.