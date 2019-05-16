Рабинович: нардепам перед голосованием подсунули липовый языковой закон

Языковой закон, принятый недавно украинскими народными депутатами, был подменен перед голосованием. Об этом в прямом эфире украинского телеканала NewsOne заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"У нас появились весомые причины для того, чтобы считать этот день эпохальным, ибо закон, в конце концов, подделали. Несмотря на то, что в зале обсуждался вопрос о квоте в 75% для украинского языка для телеканалов, в конце они вставили пункт о 90%. Я думаю, что это достаточный повод для отмены закона и для привлечения к уголовной ответственности спикера Верховной рады Андрея Парубия, аппарата ВР и тех, кто не успеет дать показания по добровольной явке", – отметил парламентарий.

Народный депутат считает, что заявление покидающего свой пост президента Петра Порошенко о том, что этот день стал эпохальным для Украины – правдиво. Правда, эпохальным событием нужно считать не принятие закона, а уход Порошенко с поста.

"Что касается заявления Порошенко об эпохальности, то сегодня именно такой день для Украины, потому что он наконец уходит. Страна избавляется от кошмара, в котором мы находились 5 лет благодаря этой власти. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы узнаем, что происходило на самом деле со страной, куда ушел наш бюджет и все о преступлениях этой власти", – подчеркнул глава партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Политик уверен, что языковой закон можно принять как данность, но продолжить с ним бороться.

"Мы с ним будем бороться – бороться до конца, потому что он антиконституционный и антиукраинский. Он вносит разлад в наше общество, не учитывает Венскую конвенцию, которой он противоречит. Этим законом нас специально уводят от Европы! И не зря Климкин (глава МИДа Павел Климкин, – ред.) сказал, что мы разрываем Минские соглашения. Он прекрасно понимает, что после такого шага Европа откажет нам в поддержке, а им (уходящей власти, – ред.) только этого и надо. Но ничего у них не получится. Украина будет жить, а они все уйдут в небытие!", – отметил он.

Парламентарий также пообещал, что продемонстрирует видеозапись кнопкодавства при голосовании за закон о языке главам правоохранительных ведомств и потребует от них выполнить закон и возбудить уголовные производства в отношении недобросовестных депутатов.

"Игра на клавишах" в Раде является самым опасным преступлением, так как эти проходимцы с нарушениями принимают законы, по которым нам потом жить. Это нужно заканчивать! Те, кто так голосует, – предатели Украины", – резюмировал Рабинович.