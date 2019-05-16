Рабінович: нардепам перед голосуванням підсунули фейковий мовний закон

Мовний закон, прийнятий нещодавно українськими народними депутатами, був підмінений перед голосуванням. Про це в прямому ефірі українського телеканалу NewsOne заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У нас з'явилися вагомі причини для того, щоб вважати цей день епохальним, бо закон, зрештою, підробили. Незважаючи на те, що в залі обговорювалося питання про квоту в 75% для української мови для телеканалів, в кінці вони вставили пункт про 90%. Я думаю, що це достатній привід для скасування закону та для притягнення до кримінальної відповідальності спікера Верховної ради Андрія Парубія, апарату ВР і тих, хто не встигне дати показання по добровільній явці", – зазначив парламентарій.

Народний депутат вважає, що заява Петра Порошенка про те, що цей день став переломним для України – правдива. Правда, епохальною подією слід вважати не прийняття закону, а відхід Порошенка з посади.

"Що стосується заяви Порошенка про епохальної, то сьогодні саме такий день для України, тому що він нарешті йде. Країна позбавляється від кошмару, в якому ми перебували 5 років завдяки цій владі. Я думаю, що в найближчі місяці ми дізнаємося, що відбувалося з країною, куди пішов наш бюджет і все про злочини цієї влади", – наголосив голова партії "Опозиційна платформа – За життя".

Політик впевнений, що мовний закон можна прийняти як даність, але продовжити з ним боротися.

"Ми з ним будемо боротися – боротися до кінця, тому що він антиконституційний та антиукраїнський. Він вносить розлад у наше суспільство, не враховує Віденську конвенцію, якою він суперечить. Цим законом нас спеціально відводять від Європи! І не даремно Клімкін (глава МЗС Павло Клімкін, – ред.) сказав, що ми розриваємо Мінські угоди. Він прекрасно розуміє, що після такого кроку Європа відмовить нам у підтримці, а їм (старої влади, – ред.) тільки цього і треба. Але нічого у них не вийде. Україна буде жити, а вони всі підуть у небуття!", – зазначив він.

Парламентарій також пообіцяв, що продемонструє відеозапис кнопкодавства при голосуванні за закон про мову головам правоохоронних відомств і вимагатиме від них виконати закон і порушити кримінальні провадження щодо недобросовісних депутатів.

"Гра на клавішах" у Раді є найбільш небезпечним злочином, так як ці пройдисвіти з порушеннями приймають закони, за якими нам потім жити. Це потрібно закінчувати! Ті, хто так голосує, – зрадники України", – резюмував Рабінович.