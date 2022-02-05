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Рабинович: нагнетая обстановку в Украине, иностранные партнеры преследуют свои цели

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Киев, Суббота 05 февраля 2022 11:48
Рабинович: нагнетая обстановку в Украине, иностранные партнеры преследуют свои цели Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

На Западе, где политический кризис в США и Великобритании не может быть решен изнутри, пытаются переключить свои проблемы на Украину.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович во время выступления в ВР.

"Нагнетая обстановку, запугивая нас ежедневно, иностранные партнеры преследуют свои цели, ничего общего не имеющие с целями Украины", - заявил Рабинович.

Из-за сложившейся ситуации Рабинович также обратился к парламенту.

"Я обращаюсь к Верховной раде в парламентско-президентской республике: при полном вашем попустительстве уничтожается само государство, людей уничтожают, им не дают возможности выжить, заставляют убегать из страны. И если будете дальше молчать и дальше - я думаю, что это приведёт к самым печальным результатам", - резюмировал Рабинович.

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