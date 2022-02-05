Рабинович: нагнітаючи обстановку в Україні, іноземні партнери переслідують свої цілі

На Заході, де політична криза в США і Великобританії не може бути вирішена зсередини, намагаються переключити свої проблеми на Україну.

Про це заявив народний депутат, співголова фракції "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович під час виступ у ВР.

"Нагнітаючи обстановку, залякуючи нас щодня, іноземні партнери переслідують свої цілі, нічого спільного не мають з цілями України", - заявив Рабінович.

Через ситуацію, що склалася Рабінович також звернувся до парламенту.

"Я звертаюся до Верховної Ради в парламентсько-президентській республіці: при повному вашому потуранні знищується сама держава, людей знищують, їм не дають можливості вижити, змушують тікати з країни. І якщо будете далі мовчати і далі - я думаю, що це призведе до найсумніших результатів", - резюмував Рабінович.