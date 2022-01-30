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Рабинович: НАБУ требуют предоставить им всю партийную переписку с избирателями

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Киев, Воскресенье 30 января 2022 12:01
Рабинович: НАБУ требуют предоставить им всю партийную переписку с избирателями Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

НАБУ в рамах дела против сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя", народного депутата Вадима Рабиновича требуют предоставить им всю партийную переписку с избирателями.

Об этом нардеп заявил во время брифинга в Верховной раде.

"У нас остался еще не арестованный руководитель партии. Это я. Сегодня мне пришло письмо. К сожалению, на нем нет номера. Так работают наши люди. И я его вам зачитаю. По мне, Рабиновичу, возбуждено уголовное дело. Возбудили его НАБУ, Офис генерального прокурора. Все возбудили. Какое же дело сегодня пришивают мне? Люди, послушайте меня, возбуждено уголовное дело за то, что они считают, что в феврале 2019 какой-то пенсионер написал мне письмо, и я на него, очевидно, не ответил. Возбуждается уголовное дело за плохое выполнение своих обязанностей. На эту тему я получаю письмо с подписью прокурора Олега Черкасова – срочно предоставить им всю нашу партийную переписку с избирателями, полностью копии бумаг и всего остального", - сказал он.

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