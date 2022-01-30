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Рабінович: НАБУ вимагають надати їм всю партійну переписку з виборцями

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Києва, Неділя 30 січня 2022 12:01
Рабінович: НАБУ вимагають надати їм всю партійну переписку з виборцями Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

НАБУ в рамах справи проти співголови партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Вадима Рабіновича вимагають надати їм всю партійну переписку з виборцями.

Про це нардеп заявив під час брифінг в Верховній раді.

"У нас залишився ще не заарештований керівник партії. Це я. сьогодні мені прийшов лист. На жаль, на ньому немає номера. Так працюють наші люди. І я його вам зачитаю. По мені, Рабіновичу, порушено кримінальну справу. Порушили його НАБУ, офіс генерального прокурора. Всі порушили. Яке ж справа сьогодні пришивають мені? Люди, Послухайте мене, порушено кримінальну справу за те, що вони вважають, що в лютому 2019 якийсь пенсіонер написав мені листа, і я на нього, очевидно, не відповів. Порушується кримінальна справа за погане виконання своїх обов'язків. На цю тему я отримую лист з підписом прокурора Олега Черкасова - терміново надати їм всю нашу партійну переписку з виборцями, повністю копії паперів і всього іншого", - сказав він.

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