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Рабинович: малый и средний бизнес нужно на несколько лет освободить от налогов

Новости » Политика    09.04.2019 - 10:27
Рабинович: малый и средний бизнес нужно на несколько лет освободить от налогов
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович уверен, что снятие налогов соответствует экономическим законам

Малый и средний бизнес нужно на несколько лет освободить от налогов. Такое предложение выдвинул народный депутат Украины, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

Политик напомнил о том, что такой позитивный опыт уже имеют соседние страны, например, Польша. "Любую страну поднимает средний и малый бизнес. Этим предпринимателям нужно на два года снять налоги и дать возможность подняться", – пояснил парламентарий.

Ранее народный депутат подчеркивал, что снятие налогов соответствует экономическим законам.

"При повышении налогов экономика уходит в тень. Это основа основ! А правильно – дать людям возможность спокойно работать и зарабатывать. Для этого нужно перестать душить и "кошмарить" бизнес, на два года освободить от налогов средние и малые предприятия, а также запретить вообще всяческие проверки. Не нужно лезть к предпринимателю! Нам не нужны лишние контролирующие службы!", – заявил глава "Оппозиционной платформы – За життя".

Такие нововведения, по мнению политика, не нанесут ущерб бюджету Украины.

"В государственном бюджете это будет стоить примерно 110 млрд. Это некритично для страны", – подытожил Рабинович.

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