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Рабінович: малий та середній бізнес потрібно на кілька років звільнити від податків

Новини » Політика    09.04.2019 - 10:27
Рабінович: малий та середній бізнес потрібно на кілька років звільнити від податків
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович впевнений, що зняття податків відповідає економічним законам

Малий та середній бізнес потрібно на кілька років звільнити від податків. Таку пропозицію висунув народний депутат України, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

Політик нагадав про те, що такий позитивний досвід вже мають сусідні країни, наприклад, Польща. "Будь-яку країну піднімає середній і малий бізнес. Цим підприємцям потрібно на два роки зняти податки і дати можливість піднятися", – пояснив парламентарій.

Раніше народний депутат наголошував, що зняття податків відповідає економічним законам.

"При підвищенні податків економіка йде в тінь. Це основа основ! А правильно – дати людям можливість спокійно працювати і заробляти. Для цього потрібно перестати душити і "кошмарити" бізнес, на два роки звільнити від податків середні та малі підприємства, а також заборонити взагалі всілякі перевірки. Не треба лізти до підприємця! Нам не потрібні зайві контролюючі служби!", – заявив глава "Опозиційної платформи – За життя".

Такі нововведення, на думку політика, не завдадуть шкоди бюджету України.

"У державному бюджеті це буде коштувати приблизно 110 млрд. Це некритично для країни", – підсумував Рабінович.

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