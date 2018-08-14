Рабинович: лучшая национальная идея - это экономическое возрождение по типу Швейцарии

По словам Рабиновича, партия "За життя" хочет построить в Украине Швейцарию Восточной Европы

Национальной идеей Украины должно стать экономическое возрождение страны по типу Швейцарии. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

По словам Рабиновича, партия "За життя" хочет построить в Украине Швейцарию Восточной Европы.

"Наш подход очень простой. Согласно программе партии "За життя", мы хотим построить в Украине Швейцарию Восточной Европы. Мы хотим сделать национальной идеей Украины экономическое возрождение и использовать наше уникальное месторасположение для мощного развития страны. Мы хотим построить страну, которая станет площадкой для взаимодействия Востока и Запада. И у нас есть для этого все возможности!", - заявил он.

При этом Рабинович отметил, что для реализации программы партии "За життя" в команду будут набираться, как опытные политики, так и новые люди.

"Какую-то часть людей, которые уже были в политике, имеют наработанные связи, я обязательно буду брать в свою команду. Но мы будем набирать и очень много новых людей. В частности, в конце месяцы вы увидите на телеканале "112 Украина" программу "Кандидат". Это уникальный для нашей страны проект, такой социальный лифт, где на глазах у телезрителей обычный человек из народа войдет в нашу партию и станет народным депутатом", - отметил он.

Рабинович также подчеркнул, что для достижения экономического процветания страной надо управлять как крупной корпорацией.

"Тут дело не в фамилиях. Нам нужно на каждое направление поставить лучшего менеджера, как в крупной корпорации. Потому что на страну надо смотреть, как на крупную корпорацию, и управлять ею так же. И назначать на ключевые посты не кума, не свата, а того, кто лучше всех справится с поставленными задачами. Именно так живут крупнейшие мировые компании. Те же Google и Amazon были маленькими компаниями, а сегодня их годовой бюджет больше бюджета Украины. Все потому, что они принимают правильные, экономически выверенные решения. А у нас - бюрократический аппарат 350 тыс. человек. Зачем они все нам нужны?", - резюмировал он.