Рабінович: краща національна ідея - це економічне відродження по типу Швейцарії

За словами Рабіновича, партія "За життя" хоче побудувати в Україні Швейцарію Східної Європи

Національною ідеєю України має стати економічне відродження країни по типу Швейцарії. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

За словами Рабіновича, партія "За життя" хоче побудувати в Україні Швейцарію Східної Європи.

"Наш підхід дуже простий. Згідно з програмою партії "За життя", ми хочемо побудувати в Україні Швейцарію Східної Європи. Ми хочемо зробити національною ідеєю України економічне відродження і використовувати наше унікальне місце розташування для потужного розвитку країни. Ми хочемо побудувати країну, яка стане майданчиком для взаємодії Сходу і Заходу. І у нас є для цього всі можливості!", - заявив він.

При цьому Рабінович зазначив, що для реалізації програми партії "За життя" в команду будуть набиратися, як досвідчені політики, так і нові люди.

"Якусь частину людей, які вже були в політиці, мають напрацьовані зв'язки, я обов'язково буду брати у свою команду. Але ми будемо набирати і дуже багато нових людей. Зокрема, наприкінці місяці ви побачите на телеканалі "112 Україна" програму "Кандидат". Це унікальний для нашої країни проект, такий соціальний ліфт", де на очах у телеглядачів звичайна людина з народу увійде в нашу партію і стане народним депутатом", - зазначив він.

Рабінович також підкреслив, що для досягнення економічного процвітання країною треба керувати як великою корпорацією.

"Тут справа не в прізвищах. Нам потрібно на кожен напрямок поставити кращого менеджера, як у великої корпорації. Тому що на країну треба дивитися, як на велику корпорацію, і керувати нею так само. І призначати на ключові посади не кума, не свата, а того, хто найкраще впорається з поставленими завданнями. Саме так живуть найбільші світові компанії. Ті ж Google і Amazon були маленькими компаніями, а сьогодні їх річний бюджет більше бюджету України. Все тому, що вони приймають правильні, економічно вивірені рішення. А у нас - бюрократичний апарат 350 тис. осіб. Навіщо вони нам потрібні?", - резюмував він.