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Рабинович: коррупция во время войны должна называться мародерством

Новости » Политика    26.03.2019 - 13:49
Рабинович: коррупция во время войны должна называться мародерством
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович предлагает наказывать смертной казнью коррупцию во время войны

Коррупция во время войны должна называться мародерством и наказываться смертной казнью. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"В военное время коррупция должна называться мародерством и должна наказываться смертной казнью. Потому что сегодня, когда наших детей отправляют в окопы, то эта коррупция их убивает. Журналисты уже доказали, что эта власть ворует на крови в армии. Так почему никто из чиновников до сих пор не сидит?", - сказал парламентарий.

По его словам, власть покрывает коррупционеров потому, что сама участвует в теневых схемах.

"За четыре года борьбы с коррупцией, можно было хоть одного чиновника посадить? Было много резонансных задержаний, но по факту никто не сел. Так это же прямое доказательство того, что власть сама участвует в коррупционных схемах и имеет с них долю!", – считает народный депутат.

Политик уверен, что рано или поздно все чиновники-коррупционеры сядут в тюрьму, но случится это уже при новой власти.

"Несколько лет назад под разговоры о войне власть ввела военный сбор в 1,5%. И он действует до сих пор. Так куда идут эти миллиарды? В руки тех бандитов, которые обкрадывают армию! Это не просто скандал, это крах всей системы. Я не верю, что мы дадим им еще пять лет разворовывать страну, красть у армии. У нас есть шанс все изменить на ближайших выборах", – подытожил Рабинович.    

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