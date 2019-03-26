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Рабінович: корупція під час війни повинна називатися мародерством

Новини » Політика    26.03.2019 - 13:49
Рабінович: корупція під час війни повинна називатися мародерством
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович пропонує карати смертною під час війни

Корупція під час війни повинна називатися мародерством і каратися смертною карою. Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У воєнний час корупція повинна називатися мародерством і повинна каратися смертною карою. Тому що сьогодні, коли наших дітей відправляють в окопи, то ця корупція їх вбиває. Журналісти вже довели, що ця влада краде на крові в армії. Так чому ніхто з чиновників досі не сидить?", - сказав парламентарій.

За його словами, влада покриває корупціонерів тому, що сама бере участь у тіньових схемах.

"За чотири роки боротьби з корупцією, можна було хоч одного чиновника посадити? Було багато резонансних затримань, але по факту ніхто не сів. Так це ж прямий доказ того, що влада сама бере участь в корупційних схемах і має з них частку!", – вважає народний депутат.

Політик упевнений, що рано чи пізно всі чиновники-корупціонери сядуть у в'язницю, але станеться це вже за нової влади.

"Кілька років тому під розмови про війну влада ввела військовий збір до 1,5%. І він діє досі. Так куди йдуть ці мільярди? В руки тих бандитів, які обкрадають армію! Це не просто скандал, це крах усієї системи. Я не вірю, що ми дамо їм ще п'ять років розкрадати країну, красти у армії. У нас є шанс все змінити на найближчих виборах", – підсумував Рабінович.

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