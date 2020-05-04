Рабинович: ни карантин, ни власть не смогут отменить День победы

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Рабинович также отметил, что гордится партией, которая "5 месяцев тянула принятие закона о рынке земли"

Ни карантин, ни власть не смогут отменить День Победы, поэтому партия "Оппозиционная платформа - За життя" найдет способ, как, не нарушая закон, отметить праздник. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политсилы Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что 9 мая ни какому карантину, ни каким правительствам в наших сердцах не отменить! А то, что мы найдем способы, как, не нарушая закон, отпраздновать этот праздник - это я вам обещаю! Мы не забудем наших героев - гарантирую. Уверен, что 80% населения страны будут праздновать День Победы. Поэтому, дорогие друзья, обязательно отпразднуем 9 Мая во всех городах нашей страны", - сказал политик.

Рабинович также отметил, что гордится партией, которая "5 месяцев тянула принятие закона о продаже земли, и добилась ряда изменений, таких как уменьшение концентрации земель в одних руках, а сам реально рынок заработает не раньше 2024 года".

"У меня два предложения на выбор: либо мы объявляем то, что называют "техническим дефолтом" (и не надо бояться этого слова - беднее не станем, как ни у кого ничего не было, так и не будет, только мы от долгов освободимся и детей своих освободим), либо даете нам отсрочку на 50 лет и через 50 лет мы вернемся к этому вопросу, как вы это сделали по отношению к другим странам", - добавил Рабинович.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае 2020 года для работников с пятидневной рабочей будет 19 рабочих и 12 выходных дней. В частности, в мае будет два периода длинных выходных по три дня: на 1 мая и на 9 мая.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. День Победы в качестве любимого праздника указали 33% респондентов, День международной солидарности трудящихся - 11%.