Рабінович: ні карантин, ні влада не зможуть скасувати День перемоги

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Рабінович також зазначив, що пишається партією, яка "5 місяців тягнула прийняття закону про ринок землі"

Ні карантин, ні влада не зможуть скасувати День Перемоги, тому партія "Опозиційна платформа - За життя" знайде спосіб, як, не порушуючи закон, відзначити свято. Про це заявив народний депутат, співголова політсили Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Я думаю, що 9 травня ні якому карантину, ні яким урядам у наших серцях не скасувати! А те, що ми знайдемо способи, як, не порушуючи закон, відсвяткувати це свято - це я вам обіцяю! Ми не забудемо наших героїв - гарантую. Впевнений, що 80% населення країни будуть святкувати День Перемоги. Тому, дорогі друзі, обов'язково відсвяткуємо 9 Травня в усіх містах нашої країни", - сказав політик.

Рабинович також зазначив, що пишається партією, яка "5 місяців тягнула прийняття закону про продаж землі, і домоглася деяких змін, таких як зменшення концентрації земель в одних руках, а сам реально ринок запрацює не раніше 2024 року".

"У мене дві пропозиції на вибір: або ми оголошуємо те, що називають "технічним дефолтом" (і не треба боятися цього слова - біднішими не станемо, як ні в кого нічого не було, так і не буде, тільки ми звільнимося від боргів і дітей своїх звільнимо), або даєте нам відстрочку на 50 років і через 50 років ми повернемося до цього питання, як ви це зробили стосовно інших країн", - додав Рабінович

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в травні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим буде 19 робітників і 12 вихідних днів. Зокрема, в травні буде два періоди довгих вихідних за три дні: на 1 травня і 9 травня.

Відзначимо, як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. День Перемоги в якості улюбленого свята вказали 33% респондентів, День міжнародної солідарності працівників - 11%.