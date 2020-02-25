Рабинович намерен разобраться с гражданством чиновников из набсоветов и их зарплатой

Народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде на законодательном уровне закрепить обязательное пребывание в гражданстве Украины членов наблюдательных советов государственных компаний и установить ограниченный максимум размера вознаграждения для членов этих советов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкою на пресс-службу партии.

"Целью законопроекта является совершенствование законодательства в вопросах формирования состава наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики путем установления обязательности пребывания в гражданстве Украины членов наблюдательных советов и ограничения максимального размера вознаграждения для членов этих надзорных (наблюдательных) советов", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Вадим Рабинович уверен, что принятие предложенного им законопроекта "позволит реализовать цель создания надзорных советов на предприятиях госсектора экономики как инструмента независимого контроля за эффективным и рациональным использованием имущества госпредприятий, что будет способствовать экономии средств государственного бюджета Украины и государственных компаний".

Как ранее писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины ведет переговоры со всеми наблюдательными советами государственных предприятий для решения вопроса премий.