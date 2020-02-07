Кабмин ведет переговоры с набсоветами госпредприятий по премиям

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин просит госпредприятия воздержаться от выплаты больших премий

Кабинет министров Украины ведет переговоры со всеми наблюдательными советами государственных предприятий для решения вопроса премий. Об этом заявил председатель правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Кабмин просит госпредприятия воздержаться от выплаты больших премий.

"По поводу государственных предприятий. Это бизнес. Нам нужно понять, что там работают не чиновники, и мы конкурировать на рынке труда. Мы как правительство уже приняли решение и обратились к каждой наблюдательного совета такого предприятия с просьбой воздержаться от выплаты больших премий. С каждой наблюдательным советом мы сейчас ведем переговоры для того, чтобы это упорядочить ", - заявил Гончарук.

"Параллельно с этим на будущее мы уже приняли решение, которым установили лимиты и ограничения для каждой государственной компании. Они значительно меньше, чем те, которые есть сейчас. Решение принято, все детали упорядоченные", - добавил он.

Напомним, Кабмин инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных предприятий. По словам Гончарука, Министерству экономики поручено сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Как писало РБК-Украина, правительство обратится к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании.