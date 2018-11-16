Рабинович: Гройсман уничтожает нашу экономику, при этом требуя еще больше полномочий

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По его словам, Гройсман регулярно нарушает собственные обещания

Премьер-министр Владимир Гройсман "разрушает" экономику Украины. Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина", комментируя инициативу Гройсмана расширить полномочия премьер-министра.

"Я помню выступление господина премьер-министра, который заявил – "сейчас я вам покажу, как управлять страной". И вся страна с замиранием сердца два года смотрит на это представление. Давайте подведем итоги вашего управления страной. Если вы считаете, что Ульяна Супрун, человек, который убивает страну, лучший министр здравоохранения, значит у вас цель такая же, как у нее, – убить Украину. И вот в этом деле вы продвинулись очень далеко", – считает парламентарий.

По его словам, Владимир Гройсман регулярно нарушает собственные обещания.

"Когда вы первый раз поднимали тарифы, то всей стране сказали, что больше тарифы повышать не будете. Вы соврали. Вы сказали, что ни одна семья на будет больше 20% от семейного дохода платить за жилищно-коммунальные услуги. Вы снова соврали", – подчеркнул Рабинович.

Политик считает, что регулярные заявления чиновников правительства о том, что "в стране все прекрасно", еще больше деморализуют людей.

"Вы не просто убиваете нашу экономику. Вы убиваете веру в то, что можно подняться с колен. Да, можно терпеть что-то, какие-то лишения, проблемы, но знать, что через месяц, два, полгода будет результат. А чего мы ждем сейчас? Чтобы вы еще год жрали в свои два горла бюджетные деньги? Почитайте тот бюджет, который подали в Верховную раду. В нем ничего нет, власть ничего не развивает", – отметил парламентарий.

Народный депутат выразил возмущение тем, что премьер-министр в парламентско-президентской республике требует себе расширенные полномочия.

"Какие вы еще хотите полномочия? Полномочия добить нас до конца? Нам нужны полномочия взять всю вашу свору, весь Кабмин вместе с таможней, посадить в один "воронок" – и в тюрьму. Получается, премьер-министр хочет еще полномочий, чтоб дограбить страну. Но мы вам этого сделать не дадим", – резюмировал Рабинович.