Рабінович: Гройсман знищує нашу економіку, при цьому вимагаючи ще більше повноважень

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За його словами, Гройсман регулярно порушує власні обіцянки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман "руйнує" економіку України. Про це заявив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна", коментуючи ініціативу Гройсмана розширити повноваження прем'єр-міністра.

"Я пам'ятаю виступ пана прем'єр-міністра, який заявив – "зараз я вам покажу, як управляти країною". І вся країна із завмиранням серця два роки дивиться на це подання. Давайте підведемо підсумки вашого керування країною. Якщо ви вважаєте, що Уляна Супрун, людина, яка вбиває країну, найкращий міністр охорони здоров'я, значить у вас мета така ж, як у неї, – вбити Україну. І от в цій справі ви просунулися дуже далеко", – вважає парламентарій.

За його словами, Володимир Гройсман регулярно порушує власні обіцянки.

"Коли ви перший раз піднімали тарифи, то всій країні сказали, що більше тарифи підвищувати не будете. Ви збрехали. Ви сказали, що ні одна сім'я буде більше 20% від сімейного доходу платити за житлово-комунальні послуги. Ви знову збрехали", – підкреслив Рабінович.

Політик вважає, що регулярні заяви чиновників уряду про те, що "в країні все чудово", ще більше деморалізують людей.

"Ви не просто вбиваєте нашу економіку. Ви вбиваєте віру в те, що можна піднятися з колін. Так, можна терпіти щось, якісь негаразди, проблеми, але знати, що через місяць, два, півроку буде результат. А чого ми чекаємо зараз? Щоб ви ще рік жерли у свої два горла бюджетні гроші? Почитайте той бюджет, який подали до Верховної ради. В ньому нічого немає, влада нічого не розвиває", – зазначив парламентарій.

Народний депутат висловив обурення тим, що прем'єр-міністр в парламентсько-президентській республіці вимагає собі розширені повноваження.

"Які ви ще хочете повноваження? Повноваження добити нас до кінця? Нам потрібні повноваження взяти всю вашу зграю, весь Кабмін разом з митницею, посадити в один "воронок" – і в тюрму. Виходить, прем'єр-міністр хоче ще повноважень, щоб дограбувати країну. Але ми вам цього зробити не дамо", – резюмував Рабінович.