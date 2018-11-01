Рабинович: действующая власть не способна управлять страной

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович назвал украинскую власть "ворами"

Сегодня у власти в Украине находятся люди, которые не умеют управлять страной. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Сегодня в Украине царствуют в лучшем случае воры. Сегодня страна находится в руках тех, кто не умеет ею управлять. Сегодня экономика страны во власти тех, кто дальше базара не видит ничего. И виноваты в этом мы", – заявил политик.

Он также заявил, что украинцы после Помаранчевой революции и Евромайдана имели возможность и желание исправить свою жизнь к лучшему, однако несколько раз выбрали во власть некомпетентных людей.

"Мы обманули себя сами несколько раз. Я думаю, что и при Майданах, и при всех прочих изменениях люди хотели как лучше. Но мы не отследили, что произошло дальше. Однако это еще можно исправить. Уверен, что мы с вами пойдем на выборы, и в этот раз действительно выберем будущее", – заверил депутат.

Ранее Рабинович заявил, что из-за действий нынешней власти Украина находится на 123 месте по доходам населения в рейтинге швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse.

"Согласно этому рейтингу, по уровню достатка граждане Украины уступают уже жителям таких стран, как Непал, Камерун, Кения и Бангладеш. Но несмотря на это, украинская власть продолжает убеждать народ, что жизнь в стране становится с каждым днем все лучше и лучше", – отметил народный депутат.

При этом, по его словам, в то время как украинцы отказались от российского газа, власть установила высокие тарифы на "голубое топливо".

"Все время было "покращення", слезли с российской газовой иглы, потом вдруг срочно подняли тарифы на газ со словами: "Если бы мы этого не сделали, то мы бы пропали". А куда пропало "покращення"?", – сказал народный депутат.