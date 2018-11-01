Рабінович: чинна влада не здатна керувати країною

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович назвав українську владу "злодіями"

Сьогодні при владі в Україні знаходяться люди, які не вміють керувати країною. Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Сьогодні в Україні панують у кращому випадку злодії. Сьогодні країна перебуває в руках тих, хто не вміє нею керувати. Сьогодні економіка країни у владі тих, хто далі базару не бачить нічого. І винні в цьому ми", – заявив політик.

Він також заявив, що українці після Помаранчевої революції і Євромайдану мали можливість і бажання виправити своє життя на краще, однак кілька разів обрали у владу некомпетентних людей.

"Ми обдурили самі себе кілька разів. Я думаю, що і при Майданах, і при всіх інших змінах люди хотіли як краще. Але ми не відстежили, що сталося далі. Однак це ще можна виправити. Впевнений, що ми з вами підемо на вибори, і в цей раз дійсно оберемо майбутнє", – запевнив депутат.

Раніше Рабінович заявив, що через дії нинішньої влади Україна знаходиться на 123 місці за доходами населення в рейтингу швейцарського фінансового конгломерату Credit Suisse.

"Згідно з цим рейтингом, за рівнем достатку громадяни України вже поступаються жителям таких країн, як Непал, Камерун, Кенія та Бангладеш. Але незважаючи на це, українська влада продовжує переконувати народ, що життя в країні стає з кожним днем все краще і краще", – зазначив народний депутат.

При цьому, за його словами, в той час як українці відмовилися від російського газу, влада встановила високі тарифи на "блакитне паливо".

"Весь час було "покращення", злізли з російської газової голки, потім раптом терміново підняли тарифи на газ зі словами: "якби ми цього не зробили, то ми б пропали". А куди пропало "покращення"?", – сказав народний депутат.