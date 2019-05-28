Рабинович: деятельность Супрун можно оценить в многотомнике уголовных дел

Деятельность и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун можно оценить в многотомнике уголовных дел. Об этом заявил глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" народный депутат Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Никуда Супрун не уедет, потому что она присосалась к нашей стране как пиявка – пьет из нее кровь и наживается на несчастьях. То, что она сотворила с медицинской реформой и продолжает творить, можно оценить в больших томах уголовных дел", – заявил парламентарий.

Политик отметил, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) деактивировала более 10,244 тыс. деклараций с врачами первичного звена в Ирпене.

"В КП "Ирпенский центр первичной медико-санитарной помощи" было 10244 липовых деклараций с врачами первичного звена. И это только в одном заведении. Это значит, что она заставила людей платить за бесплатное медицинское обслуживание, а деньги, которые выделены на врачей, идут на липовые декларации. А мы с вами остались без медицинской помощи и лекарств, зато с Супрун во главе, которая уезжать не хочет и обижается, что ее не хотят оставлять в правительстве", – подчеркнул народный депутат.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" пообещал, что сделает все, чтобы Супрун не осталась при власти.

"Я могу вам гарантировать, что если Супрун останется сейчас, после парламентских выборов ее не будет", – сказал он.

Парламентарий также напомнил о том, что и.о. главы Минздрава занимает свою должность незаконно.

"Я не хочу, чтобы команда нового президента поддерживала тех, кто уничтожает мою страну и вопреки Конституции и законам Украины находится на своих должностях", – резюмировал Рабинович.