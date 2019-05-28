Рабінович: діяльність Супрун можна оцінити в багатотомнику кримінальних справ

Діяльність в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун можна оцінити в багатотомнику кримінальних справ. Про це заявив голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" народний депутат Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Нікуди Супрун не поїде, тому що вона присмокталася до нашої країни, як п'явка – п'є з неї кров і наживається на нещастях. Те, що вона зробила з медичною реформою і продовжує творити, можна оцінити у великих томах кримінальних справ", – заявив парламентарій.

Політик зазначив, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) деактивувала більш 10,244 тис. декларацій з лікарями первинної ланки в Ірпені.

"В КП "Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги" було 10244 липових декларацій з лікарями первинної ланки. І це тільки в одному закладі. Це означає, що вона змусила людей платити за безкоштовне медичне обслуговування, а гроші, які виділені на лікарів, йдуть на липові декларації. А ми з вами залишилися без медичної допомоги і ліків, зате з Супрун на чолі, яка їхати не хоче і ображається, що її не хочуть залишати в уряді", – підкреслив народний депутат.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" пообіцяв, що зробить все, щоб Супрун не залишилася при владі.

"Я можу вам гарантувати, що якщо Супрун залишиться зараз, після парламентських виборів її не буде", – сказав він.

Парламентарій також нагадав про те, що в. о. голови МОЗ займає свою посаду незаконно.

"Я не хочу, щоб команда нового президента підтримувала тих, хто знищує мою країну і всупереч Конституції та законам України знаходиться на своїх посадах", – резюмував Рабінович.