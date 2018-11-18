Рабинович: будущий президент должен установить мир в стране

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Следующей, по мнению политика, обязанностью президента Украины является поднятие экономики страны

Народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявил, что главная задача будущего президента Украины – установить мир в стране. Об этом он сказал в прямом эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

По словам народного депутата, в Украине нужно первоочередно установить мир. Это даст стране возможность избавиться от долгов и остановить отток молодежи из страны, считает он.

«Мы обязаны установить мир. Если в стране не будет мира - мы не выберемся из долговой и жуткой ямы. Молодежь будет уезжать, нам будут петь песни про очередную революцию, а мы будем замерзать в своих домах. Вот то что будет. Поэтому президент должен иметь возможность установить мир», - заявил парламентарий.

Лидер партии «За життя» также призвал украинцев, которые пойдут на избирательные участки в 2019 году, подумать о том, сможет тот или иной кандидат установить мир в государстве.

Следующей, по мнению политика, обязанностью президента Украины является поднятие экономики страны.

Напомним, ранее Вадим Рабинович заявил, что не будет участвовать в президентской гонке в 2019 году, а также аргументировал причины своего отказа.

«Я отзываю свою кандидатуру единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Тем самым я снимаю с нашей страны проклятие «каневской четверки», когда каждый видел себя в первую очередь гетманом. Будучи человеком, исповедующим иудаизм, я не могу выступать арбитром углубляющегося раскола в православии. И это, наверное, главная причина принятия такого моего решения», – заявил парламентарий.