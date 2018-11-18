Рабінович: майбутній президент повинен встановити мир у країні

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Наступним, на думку політика, обов'язком президента України є підняття економіки країни

Народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович заявив, що головне завдання майбутнього президента України – встановити мир у країні. Про це він сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу «Український формат» на телеканалі NewsOne.

За словами народного депутата, в Україні потрібно першочергово встановити мир. Це дасть країні можливість позбутися від боргів і зупинити відтік молоді з країни, вважає він.

«Ми зобов'язані встановити мир. Якщо в країні не буде миру - ми не виберемося з боргової та страшної ями. Молодь буде їхати, нам будуть співати пісні про чергову революцію, а ми будемо замерзати в своїх будинках. Ось те що буде. Тому президент повинен мати можливість встановити мир», - заявив парламентарій.

Лідер партії «За життя» також закликав українців, які підуть на виборчі дільниці в 2019 році, подумати про те, чи зможе той чи інший кандидат встановити мир в державі.

Наступним, на думку політика, обов'язком президента України є підняття економіки країни.

Нагадаємо, раніше Вадим Рабінович заявив, що не буде брати участь у президентській гонці в 2019 році, а також аргументував причини своєї відмови.

«Я відкликаю свою кандидатуру єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах. Тим самим я знімаю з нашої країни прокляття «канівської четвірки», коли кожен бачив себе в першу чергу гетьманом. Будучи людиною, яка сповідує іудаїзм, я не можу виступати арбітром поглиблення розколу в православ'ї. І це, напевно, головна причина прийняття такого мого рішення», – заявив парламентарій.