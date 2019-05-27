Рабинович: я всегда был и буду сторонником объединения всей оппозиции

Вся настоящая оппозиция должна объединиться ради победы на досрочных выборах в Верховную раду. Об этом заявил народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

"С первых дней моего пребывания в политике я был последовательным сторонником объединения всех политических сил, которые готовы работать не на свое обогащение, а на благо страны. Да, было много сказано друг другу нехорошего. Но сегодня все мы должны ответить на один вопрос: что мы делаем в политике – зарабатываем в свой карман или отстаиваем интересы избирателей?", – задался вопросом парламентарий.

По его словам, все действительно оппозиционные политики наконец должны начать думать в первую очередь об интересах украинцев.

"У меня есть полное право об этом говорить в том числе потому, что я, имея президентский рейтинг, снял свою кандидатуру в пользу Юрия Бойко. И если бы мы тогда не объединили усилия, то сегодня не было бы нашей партии, которая, напомню, во всех соцопросах занимает второе место, а вскоре и вовсе станет первой", – уверен глава "Оппозиционной платформы – За життя".

Политик считает, что представители оппозиционных сил уже осознали важность объединения ради победы на досрочных парламентских выборах.

"Сейчас идут переговоры об объединении оппозиционных сил. Участие в них принимаю я и Вадим Новинский. Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мы объединимся – у нас есть проблемы, присутствует и человеческий фактор. К тому же, время сыграло против нас – парламентская кампания уже началась. Теперь нам буквально в течение 5-7 дней нужно принять срочное и важное решение – объединяемся мы или нет. Но у нас точно есть общее желание объединиться ради победы", – пояснил народный депутат.

Политик также пригласил к активному сотрудничеству и руководителей крупнейших городов Украины.

"Я по-прежнему считаю, что и мэры крупных городов на юго-востоке должны идти с нами одной дорогой. Уверен – к нам должны присоединиться и Геннадий Кернес, и Геннадий Труханов. Я сделаю все для того, чтобы объединение сил, желающих остановить войну, восстановить экономику, наказать виновных за все провалы страны, состоялось", – резюмировал Рабинович.