Рабінович: я завжди був і буду прихильником об'єднання всієї опозиції

Вся справжня опозиція повинна об'єднатися заради перемоги на дострокових виборах у Верховну раду. Про це заявив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"З перших днів мого перебування в політиці я був послідовним прихильником об'єднання всіх політичних сил, які готові працювати не на своє збагачення, а на благо країни. Так, було багато сказано одне одному нехорошого. Але сьогодні всі ми повинні відповісти на одне питання: що ми робимо в політиці – заробляємо в свою кишеню або відстоюємо інтереси виборців?", – задався питанням парламентарій.

За його словами, все дійсно опозиційні політики нарешті повинні почати думати в першу чергу про інтереси українців.

"У мене є повне право про це говорити, у тому числі тому, що я, маючи президентський рейтинг, зняв свою кандидатуру на користь Юрія Бойка. І якби ми тоді не об'єднали зусилля, то сьогодні не було б нашої партії, яка, нагадаю, у всіх соцопитуваннях займає друге місце, а незабаром і зовсім стане першою", – впевнений голова "Опозиційної платформи – За життя".

Політик вважає, що представники опозиційних сил уже усвідомили важливість об'єднання заради перемоги на дострокових парламентських виборах.

"Зараз йдуть переговори про об'єднання опозиційних сил. Участь у них приймаю я і Вадим Новинський. Я не можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що ми об'єднаємося – у нас є проблеми, є і людський фактор. До того ж, час зіграв проти нас – парламентська кампанія вже почалася. Тепер нам буквально протягом 5-7 днів потрібно прийняти термінове і важливе рішення – об'єднуємося ми чи ні. Але у нас точно є спільне бажання об'єднатися заради перемоги", – пояснив народний депутат.

Політик також запросив до активної співпраці та керівників найбільших міст України.

"Я як і раніше вважаю, що і мери великих міст на південно-сході повинні йти з нами однією дорогою. Впевнений – до нас повинні приєднатися і Геннадій Кернес, і Геннадій Труханов. Я зроблю все для того, щоб об'єднання сил, бажаючих зупинити війну, відновити економіку, покарати винних за всі провали країни, відбулося", – резюмував Рабінович.