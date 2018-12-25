Рабинович: бездействие власти "уничтожило" Одесский припортовый завод

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович уверен, что государство должно поддерживать отечественного производителя

Бездействие власти "уничтожило" Одесский припортовый завод. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

По словам Рабиновича, государство должно поддерживать отечественного производителя, при условии, что он будет производить продукцию конкурентного качества.

"Нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать отечественного производителя, но в том случае, если он производит продукцию достойного качества. Протекционизм по отношению к своему производителю – это обязанность государства", – заявил политик.

В противном случае, подчеркнул Рабинович, целые отрасли украинской промышленности могут прийти в упадок. В качестве примера он привел ситуацию с украинской химической промышленностью.

"Приведу конкретный пример – наше правительство уничтожило украинскую химию ни с того ни с сего, при этом предоставив колоссальные привилегии российским химическим предприятиям, которые поставляют сюда свое сырье. Есть хоть одна этому причина? Я разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом, например, об Одесском припортовом заводе. Этот завод убили", – отметил парламентарий.

Он напомнил, что предприятие несколько месяцев не производит продукцию и имеет большие долги по зарплате и потребленным энергоресурсам.

"Они могут объяснить, почему не подается газ собственному заводу? Например, с рассрочкой на два месяца, о чем я говорил с директором завода. Чтобы ОПЗ смог возобновить работу, выпустить и продать конкурентоспособный товар, что дало бы возможность заработать и государству, и предприятию", – подытожил лидер "За життя".