Рабінович: бездіяльність влади "знищила" Одеський припортовий завод

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович впевнений, що держава має підтримувати вітчизняного виробника

Бездіяльність влади "знищила" Одеський припортовий завод. Про це заявив народний депутат, лідер Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

За словами Рабіновича, держава має підтримувати вітчизняного виробника, за умови, що він вироблятиме продукцію конкурентної якості.

"Немає нічого поганого в тому, щоб підтримувати вітчизняного виробника, але в тому випадку, якщо він виробляє продукцію гідної якості. Протекціонізм по відношенню до свого виробника – це обов'язок держави", – заявив політик.

В іншому випадку, підкреслив Рабінович, цілі галузі української промисловості можуть прийти в занепад. В якості прикладу він навів ситуацію з українською хімічною промисловістю.

"Наведу конкретний приклад – наш уряд знищив українську хімію ні з того ні з сього, при цьому надавши колосальні привілеї російським хімічним підприємствам, які постачають сюди свою сировину. Є хоч одна цьому причина? Я розмовляв з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, наприклад, про Одеський припортовий завод. Цей завод вбили", – зазначив парламентарій.

Він нагадав, що підприємство кілька місяців не виробляє продукцію і має великі борги по зарплаті і спожитих енергоресурсах.

"Вони можуть пояснити, чому не подається газ власного заводу? Наприклад, з розстрочкою на два місяці, про що я говорив з директором заводу. Щоб ОПЗ зміг відновити роботу, випустити і продати конкурентоспроможний товар, що дало б можливість заробити і державі, і підприємству", – підсумував лідер "За життя".