Рабинович: антикоррупционные органы должны перестать воевать друг с другом и начать работать

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

По его словам, конфликт между антикоррупционными ведомствами является большой проблемой для украинского общества

Украинские антикоррупционные ведомства, а также их руководители Назар Холодницкий и Артем Сытник должны прекратить конфликтовать между собой и начать наконец общими усилиями искоренять коррупцию. Такое мнение выразил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, конфликт между антикоррупционными ведомствами является большой проблемой для украинского общества. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должны совместными усилиями найти выход из ситуации, убежден политик.

"Я считаю, что столкновение между антикоррупциоными органами - это важнейшая проблема. Она мешает им работать. Сытнику, Холодницкому и другим нужно попытаться как можно скорее выйти из этой катастрофической ситуации", - заявил парламентарий.

Он отметил, что Сытнику и Холодницкому нужно прекратить разбираться, кто из них лучше, а кто хуже. В свою очередь, украинское общество должно в качестве ответной меры дать руководителям антикоррупционных ведомств вотум доверия.

"Давайте дадим им возможность что-то делать. Давайте дадим им еще раз вотум доверия. Кому они не нравятся - не имеет значения. Других у нас нет", - подчеркнул народный депутат.

По его мнению, у антикоррупционных ведомств есть возможность остановить разруху, разложение в стране и помочь Украине выбраться из коррупционной ямы.

"Хочу обратиться и к Сытнику, и к Холодницкому с простым вопросом: Знаете, почему вы должны найти общий язык? В 1990 году Украина производила 5% мировой продукции. А сегодня мы "боремся" за звание самой нищей страны. И возможность изменить что-либо находится как раз в руках глав антикоррупционных органов", - констатировал Рабинович.