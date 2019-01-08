Рабінович: антикорупційні органи повинні перестати воювати один з одним і почати працювати

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

За його словами, конфлікт між антикорупційними відомствами є великою проблемою для українського суспільства

Українські антикорупційні відомства, а також їх керівники Назар Холодницький і Артем Ситник повинні припинити конфліктувати між собою і почати нарешті спільними зусиллями викорінювати корупцію. Таку думку висловив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За його словами, конфлікт між антикорупційними відомствами є великою проблемою для українського суспільства. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повинні спільними зусиллями знайти вихід з ситуації, переконаний політик.

"Я вважаю, що зіткнення між антикоррупциоными органами - це найважливіша проблема. Вона заважає їм працювати. Ситнику, Холодницькому і іншим потрібно спробувати якомога швидше вийти з цієї катастрофічної ситуації", - заявив парламентарій.

Він зазначив, що Ситнику і Холодницькому потрібно припинити розбиратися, хто з них краще, а хто гірше. У свою чергу, українське суспільство має в якості відповіді дати керівникам антикорупційних відомств вотум довіри.

"Давайте дамо їм можливість щось робити. Давайте дамо їм ще раз вотум довіри. Кому вони не подобаються - не має значення. Інших у нас немає", - підкреслив народний депутат.

На його думку, у антикорупційних відомств є можливість зупинити розруху, розкладання в країні і допомогти Україні вибратися з корупційної ями.

"Хочу звернутися і до Ситника, і до Холодницькомо з простим питанням: Знаєте, чому ви повинні знайти спільну мову? У 1990 році Україна виробляла 5% світової продукції. А сьогодні ми "боремося" за звання самої злиденної країни. І можливість змінити що-небудь знаходиться якраз в руках голів антикорупційних органів", - констатував Рабінович.