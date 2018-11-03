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Рабинович анонсировал хорошие новости об объединении оппозиционных сил

Новости » Политика    03.11.2018 - 13:22
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

При этом, по мнению Рабиновича, эти новости будут плохими для власти

Народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович анонсировал на следующую неделю хорошие новости об объединении оппозиционных сил. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

В частности, он отметил, что "огромная, тяжелая и сложная работа" по объединению политических сил на юге, востоке и в центре Украины, "похоже, дает свои плоды". "Если ничего не изменится, то, надеюсь, на следующей неделе вы услышите хорошие новости для наших избирателей – и очень плохие для власти!", – написал парламентарий.

По информации партии "За життя", процесс переговоров политических партий "За життя" и "Оппозиционный блок" продолжались не одну неделю и должны были завершиться к началу ноября.

Ранее Рабинович выступил инициатором переговоров "всех политических сил, отстаивающих интересы центра, юга и востока Украины, ради объединения накануне выборов "вопреки амбициям".

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