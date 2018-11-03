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Рабінович анонсував хороші новини про об'єднання опозиційних сил

Новини » Політика    03.11.2018 - 13:22
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

При цьому, на думку Рабіновича, ці новини будуть поганими для влади

Народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович анонсував на наступний тиждень хороші новини про об'єднання опозиційних сил. Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, він зазначив, що "величезна, важка і складна робота" щодо об'єднання політичних сил на півдні, сході і в центрі України, "схоже, дає свої плоди". "Якщо нічого не зміниться, то, сподіваюся, наступного тижня ви почуєте хороші новини для наших виборців – і дуже погані для влади!", – написав парламентарій.

За інформацією партії "За життя", процес переговорів політичних партій "За життя" та "Опозиційний блок" тривали не один тиждень і повинні були завершитися до початку листопада.

Раніше Рабінович виступив ініціатором переговорів усіх політичних сил, які відстоюють інтереси центру, півдня і сходу України, заради об'єднання напередодні виборів "всупереч амбіціям".

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